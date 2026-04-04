EN VIVO | Aurora FC vs. Antigua GFC por la jornada 18 del Torneo Clausura 2026

Aurora FC y Antigua GFC abren este sábado la jornada 18 del Torneo Clausura 2026 en el Estadio Guillermo Slowing, en un duelo entre dos equipos con objetivos distintos dentro del certamen. Los aguaceros llegan como visitantes en un momento de gran confianza tras la goleada 8-2 sobre Mictlán en la jornada anterior, mientras que Aurora busca sumar puntos para salir de la parte baja de la tabla del Clausura.

Antigua GFC llega en la sexta posición del Clausura 2026 con 24 puntos y viene de protagonizar uno de los resultados más llamativos de la temporada al golear 8-2 a Mictlán en el Estadio Pensativo, con el argentino Agustín Maziero como gran figura con un doblete que incluyó una espectacular chilena.

Aurora FC, por su parte, marcha en la décima posición con 19 puntos y llega tras empatar 0-0 en su visita a Cobán Imperial en la jornada anterior. Los Aurinegros necesitan sumar de a tres para acercarse a la zona de clasificación y este partido en casa representa una oportunidad importante para dar ese paso.

Sigue aquí la transmisión en vivo con todos los detalles del partido a través de PrensaLibre.com aquí: