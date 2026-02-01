EN VIVO | Aurora FC vs. Malacateco por la jornada 4 del torneo Clausura 2026

Aurora FC recibirá este domingo a las 11:00 a.m. a Malacateco en el Estadio Guillermo Slowing por la jornada 4 del Torneo Clausura 2026. Los aurinegros necesitan desesperadamente ganar para salir del fondo de la tabla y conseguir su primer triunfo del certamen.

El conjunto de aurinegro ocupa la penúltima posición con apenas 2 puntos, producto de dos empates y una derrota. Aurora no ha podido ganar en lo que va del torneo y necesita urgentemente sumar de a tres en casa para no quedar relegado en el sótano de la clasificación.

Por su parte, Malacateco llega en un buen momento ubicado en la cuarta posición con 6 puntos. Los toros han tenido un excelente inicio de torneo con dos victorias y buscarán mantener su racha positiva para seguir ascendiendo en la tabla y acercarse a los líderes del Clausura 2026.

Sigue el minuto a minuto de cada jugada y cada gol aquí: