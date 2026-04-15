EN VIVO | Aurora FC vs. Marquense por la jornada 20 del Torneo Clausura 2026

Aurora FC y Marquense abren este miércoles la jornada 20 del Torneo Clausura 2026 en el Estadio Guillermo Slowing a las 3:00 PM en un duelo que tiene implicaciones importantes para ambos equipos en la tabla acumulada. Dos equipos que pelean por alejarse de la zona de peligro se miden en un partido donde los tres puntos son vitales para sus aspiraciones de permanencia.

Aurora FC llega en la décima posición del Clausura con 19 puntos y en la quinta de la tabla acumulada con 58 unidades. Los Aurinegros vienen de una derrota ante Comunicaciones en la jornada anterior y necesitan reaccionar en casa para no complicar su situación en la tabla y buscarán acercase a la zona de clasificación a falta de tres jornadas por disputarse.

Marquense, por su parte, marcha en la séptima posición del Clausura con 27 puntos y octavo en la tabla acumulada con 50 unidades. Los Leones llegan en un buen momento tras sumar resultados positivos en las últimas jornadas y buscarán aprovechar su condición de visitante para continuar sumando puntos que los alejen definitivamente de la zona de peligro en la tabla acumulada.

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