EN VIVO: Con un empate 0-0 se jeuga el segundo tiempo entre Aurora FC y Marquense

Regresan los jugadores al campo para jugar el complemento en el estadio Municipal Guillermo Slowing. Aurora FC y Marquense no se sacaron ventaja en el marcador durante la primera etapa en el estadio Municipal Guillermo Slowing.

Las estadísticas del encuentro entre Aurora FC y Marquense del Clausura:



Tarjetas Amarillas:

Aurora FC (2)

VS

Marquense (1)

Así llegan Aurora FC y Marquense

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Clausura

Aurora FC cayó 0 a 1 ante Comunicaciones en el . Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos, empatado 2 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 2 goles a sus oponentes y le han marcado 4 en su portería .

Últimos resultados de Marquense en partidos del Clausura

Marquense llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-0 a Mictlán. Ha ganado 2 de sus últimos partidos y perdido 2. En esos cotejos, contó un total de 6 goles y le han anotado 3 en su arco.

El local está en el décimo puesto con 19 puntos (4 PG – 7 PE – 8 PP), mientras que el visitante llegó a 27 unidades y se coloca en el séptimo lugar en el torneo (8 PG – 3 PE – 8 PP).

El partido en el estadio Municipal Guillermo Slowing fue dirigido por el árbitro Julio Luna.

Formación de Aurora FC hoy

Saúl Phillip presentó una alineación 4-5-1 con Liborio Sánchez en la portería; Allan García, Daniel Baján, Luis Cardona y Carlos Monterroso en la línea defensiva; Alex Díaz, Pablo Mingorance, Gabriel Grajeda, Eddie Ibargüen y Nicolas Lovato en el mediocampo; y Alejandro Galindo en la delantera.

Formación de Marquense hoy

Por su parte, el entrenador Omar Arellano Nuño ha decidido parar un esquema 4-4-2, con el arquero Javier Colli; Oscar Linton, David Chuc, Carlos Estrada, Marco Rodas como defensores; Diego Casas, Dylan Flores, José Joj y Elías Vásquez como centrocampistas; y Andy Ruiz y Miguel Escobar como delanteros.