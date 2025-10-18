EN VIVO| Aurora vs. Achuapa por la jornada 15 del torneo Apertura 2025

Aurora se prepara para recibir este sábado en la continuidad de la jornada 15 al Deportivo Achuapa en el Estadio Guillermo Slowing a las 11:00 horas, en un partido que abrirá la jornada de la Liga Nacional a las 11 de la mañana. Los locales buscarán sumar tres puntos para mantenerse entre los primeros puestos del torneo.