Deportes

EN VIVO| Aurora vs. Achuapa por la jornada 15 del torneo Apertura 2025

Aurora recibe al Deportivo Achuapa. (Foto: Prensa Libre)

Aurora se prepara para recibir este sábado en la continuidad de la jornada 15 al Deportivo Achuapa en el Estadio Guillermo Slowing a las 11:00 horas, en un partido que abrirá la jornada de la Liga Nacional a las 11 de la mañana. Los locales buscarán sumar tres puntos para mantenerse entre los primeros puestos del torneo.

ESCRITO POR:

Miguel Linares

ARCHIVADO EN:

Apertura 2025 Aurora FC Datafactory Deportes Deportivo Achuapa Futbol nacional 
