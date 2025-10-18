Deportes
EN VIVO| Aurora vs. Achuapa por la jornada 15 del torneo Apertura 2025
Aurora recibe al Deportivo Achuapa. (Foto: Prensa Libre)
Aurora se prepara para recibir este sábado en la continuidad de la jornada 15 al Deportivo Achuapa en el Estadio Guillermo Slowing a las 11:00 horas, en un partido que abrirá la jornada de la Liga Nacional a las 11 de la mañana. Los locales buscarán sumar tres puntos para mantenerse entre los primeros puestos del torneo.