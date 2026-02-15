EN VIVO | Aurora vs. Cobán Imperial por la jornada 6 del Clausura 2026

Aurora recibirá este domingo a Cobán Imperial en el Estadio Guillermo Slowing por la jornada 6 del Torneo Clausura 2026. Los azulcremas dirigidos por Saúl Phillips buscarán sacarle provecho a la localía para sumar tres puntos que los acerquen a los primeros lugares de la clasificación.

El desafío para los locales es enorme. Cobán Imperial llega como líder absoluto del torneo con 13 puntos y sin conocer la derrota en cinco jornadas disputadas. Los príncipes azules dirigidos por Martín García buscarán reafirmarse en lo más alto de la tabla y mantener su invicto ante un Aurora que necesita los puntos en casa.

Para Aurora, este partido representa una oportunidad de oro para demostrar que puede competir contra los mejores equipos del torneo. Los aurinegros tienen 5 puntos en el Clausura 2026 y necesitan urgentemente sumar de a tres para escalar posiciones y consolidarse en la parte media de la tabla del certamen.

