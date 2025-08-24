EN VIVO| Aurora vs. Cobán Imperial por la sexta jornada del torneo Apertura 2025

Aurora recibirá este domingo a Cobán Imperial en el estadio Guillermo’s Lowing, a partir de las 11 de la mañana, en un duelo con intereses importantes para ambos equipos dentro del Torneo Apertura 2025.

El equipo aurinegro llega a esta jornada con la posibilidad de colocarse como líder del campeonato en caso de obtener los tres puntos. Por su parte, Cobán Imperial llega con la novedad del estreno de su nuevo entrenador, Sebastián Bini. El estratega argentino asumió el mando del equipo tras los resultados irregulares del arranque del torneo.