EN VIVO| Aurora vs. Comunicaciones por la jornada 18 del torneo Apertura 2025

Este miércoles 5 de octubre, el cuadro de Aurora FC recibirá a Comunicaciones en el estadio Guillermo Slowing de Amatitlán, en un duelo correspondiente a la jornada 18 del Torneo Apertura 2025. El encuentro promete emociones entre aurinegros y cremas, en un momento clave del campeonato.

Los militares llegan a este compromiso tras caer frente a Cobán Imperial en la jornada anterior. Sin embargo, se mantienen en la cuarta posición de la tabla con 32 unidades, consolidándose como uno de los equipos más regulares del torneo.

Por su parte, los albos llegan motivados luego de conseguir una victoria en casa por marcador de 2-0 frente al Deportivo Achuapa. Para Comunicaciones, este encuentro representa una gran oportunidad para seguir sumando puntos importantes y así buscar ingresar entre los mejores ocho del certamen. El torneo no ha sido el mejor para los cremas, quienes actualmente se ubican en la posición 11 con apenas 16 puntos cosechados.