EN VIVO | Aurora vs. Comunicaciones por la jornada 8 del Clausura 2026

Aurora recibirá a Comunicaciones este domingo a las 11:00 a.m. en el Estadio Municipal de Amatitlán Guillermo Slowing por la jornada 8 del Torneo Clausura 2026. Los azulcremas dirigidos por Saúl Phillips buscarán aprovechar su localía para sumar puntos valiosos ante uno de los equipos más en forma del certamen.

Comunicaciones llega al encuentro con 13 puntos y la oportunidad de asumir el liderato del torneo. Una victoria de los cremas los llevaría a 16 unidades, superando a Municipal que tiene 15 puntos tras golear a Antigua el sábado. Los albos necesitan ganar para tomar la punta y consolidarse en la cima.

Aurora tiene 8 puntos y ocupa la novena posición de la tabla del Clausura 2026. Los locales también necesitan urgentemente sumar para seguir ascendiendo en la tabla acumulada, donde buscan alejarse de las posiciones de descenso y consolidarse en mitad de tabla del certamen.

Sigue el minuto a minuto del partido aquí: