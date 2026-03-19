En VIVO : Aurora vs. Guastatoya por la jornada 14 del Torneo Clausura 2026

Este miércoles continúa la jornada 14 del Torneo Clausura 2026 con el partido entre Aurora FC y Guastatoya, que se disputará en el estadio Guillermo Slowing, en Amatitlán.

El conjunto aurinegro llega a este compromiso tras sufrir una dura derrota el fin de semana, luego de ser goleado por Municipal 4-1. El torneo no ha sido favorable para el equipo dirigido por Saúl Phillipps, que atraviesa un momento complicado y ocupa la penúltima posición de la tabla.

Por su parte, el cuadro pecho amarillo afronta el partido con la necesidad urgente de sumar puntos, debido a su delicada situación en la tabla acumulada, donde ocupa el último lugar. Guastatoya buscará tres puntos valiosos que le permitan mantenerse en la lucha por la permanencia en la categoría.

El encuentro está programado para las 15.00 horas y promete ser intenso, con dos equipos obligados a proponer y buscar el arco rival, en un duelo clave para sus respectivas aspiraciones.