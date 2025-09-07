EN VIVO| Aurora vs. Malacateco por la octava jornada del torneo Apertura 2025

Aurora FC buscará mantener su buen momento en el Apertura 2025 este domingo, cuando reciba en el Estadio Guillermo Slowing a Deportivo Malacateco, en partido correspondiente a la jornada 8 de la Liga Nacional.

El cuadro aurinegro llega con la motivación en alto tras imponerse en la fecha anterior a Comunicaciones con un 2-0 en el Cementos Progreso. Ese triunfo lo consolidó como uno de los equipos protagonistas del torneo, escalando hasta los puestos de privilegio en la tabla de posiciones.

Por su parte, Malacateco también llega con confianza luego de derrotar 2-0 a Achuapa, resultado que le permitió tomar oxígeno en la parte baja de la clasificación.