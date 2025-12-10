En vivo: Aurora vs. Malacateco, sigue los detalles del partido de vuelta de cuartos de final

El cuadro de Aurora recibe este miércoles 10 de diciembre a Malacateco por el encuentro de vuelta de los cuartos de final del Torneo Apertura 2025. Los Toros llegan con ventaja sobre los aurinegros luego de imponerse en el estadio Santa Lucía por 1-0 frente a los militares.

Para este encuentro, que se disputará en punto de las 14:00 horas en el estadio Guillermo Slowing, Aurora buscará ganar a los Toros para así poder clasificarse a la semifinal del certamen nacional, en su torneo de regreso al máximo circuito del balompié guatemalteco tras 20 años de ausencia.

El duelo promete emociones durante los 90 minutos, en donde los aurinegros han convertido su estadio en un verdadero fortín, ya que no han perdido en este certamen jugando como local.

La afición aurinegra se prepara para llenar las gradas y alentar a su equipo en busca de conseguir al pase a la semifinales. Por su parte, Malacateco intentará mantener la ventaja y sellar su pase a la siguiente fase, aurinegros y toros definieran al primer clasificado a las semifinales esta tarde.