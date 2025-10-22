EN VIVO | Aurora vs. Mictlán, juego reprogramado de la jornada 10 del torneo Apertura 2025

Fútbol Nacional

EN VIVO | Aurora vs. Mictlán, juego reprogramado de la jornada 10 del torneo Apertura 2025

 
Aurora recibe a Mictlán en duelo reprogramado de la jornada 10 del Apertura 2025; el duelo se disputará a las 10:00 en el estadio Guillermo Slowing.

Herberth Marroquín

|

time-clock

Aurora recibe a las 10:00 horas a la Mictlán . (Foto: Prensa Libre).

Este miércoles 22 de octubre, Aurora FC se enfrentará a Mictlán en el partido reprogramado correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura 2025. El encuentro se disputará a las 10:00 horas en el Estadio Guillermo Slowing de Amatitlán.

El cuadro aurinegro, dirigido por el costarricense Saúl Philipps, llega ubicado en la cuarta posición del certamen con 26 puntos, mientras que el equipo visitante se encuentra en la quinta posición con 19 unidades.

Aurora buscará sumar tres puntos que le permitan acercarse al liderato, actualmente ocupado por Deportivo Mixco. Por su parte, Mictlán intentará llevarse la victoria para consolidarse en la parte media de la tabla y seguir en la pelea por puestos de clasificación.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Herberth Marroquín

Lee más artículos de Herberth Marroquín

ARCHIVADO EN:

Aurora FC Deportivo Mictlán Futbol nacional Torneo Apertura 2025 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS