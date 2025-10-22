EN VIVO | Aurora vs. Mictlán, juego reprogramado de la jornada 10 del torneo Apertura 2025

Este miércoles 22 de octubre, Aurora FC se enfrentará a Mictlán en el partido reprogramado correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura 2025. El encuentro se disputará a las 10:00 horas en el Estadio Guillermo Slowing de Amatitlán.

El cuadro aurinegro, dirigido por el costarricense Saúl Philipps, llega ubicado en la cuarta posición del certamen con 26 puntos, mientras que el equipo visitante se encuentra en la quinta posición con 19 unidades.

Aurora buscará sumar tres puntos que le permitan acercarse al liderato, actualmente ocupado por Deportivo Mixco. Por su parte, Mictlán intentará llevarse la victoria para consolidarse en la parte media de la tabla y seguir en la pelea por puestos de clasificación.