EN VIVO | Aurora vs. Mictlán por la jornada 22 del Torneo Clausura 2026

Aurora y Mictlán se enfrentan este domingo en el Estadio Guillermo Slowing en el partido más dramático para los visitantes en esta jornada final. Los Conejos llegan en la undécima posición de la tabla acumulada con 50 puntos y peor diferencia de goles que Guastatoya y Malacateco, por lo que necesitan ganar y esperar tropiezos de sus rivales directos para evitar el descenso a la Primera División.

Aurora llega eliminada de cualquier opción de clasificación en el Clausura y sin objetivos en la tabla acumulada, lo que convierte a los Aurinegros en un rival sin presión que buscará despedirse del torneo con una victoria ante su afición en el Guillermo Slowing. Para Mictlán, en cambio, cada minuto de este partido será determinante para su futuro en la máxima categoría del fútbol guatemalteco.

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