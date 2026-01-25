EN VIVO | Aurora vs. Municipal por la jornada 2 en un derbi capitalino del torneo Clausura 2026

Aurora FC recibirá este domingo a Municipal en el Estadio Guillermo Slowing por la jornada 2 del Torneo Clausura 2026. Ambos conjuntos llegan necesitados de una victoria tras haber caído derrotados en su debut del certamen.

Los aurinegros perdieron en la primera fecha 4-0 ante Xelajú MC y buscarán aprovechar su condición de local para sumar sus primeros tres puntos del torneo. Por su parte, Municipal dirigido por Mario Acevedo buscará sumar y bmantener el liderato en la tabla acumulada. Los rojos también cayeron en su debut del Clausura 2026, pero conservan una ventaja importante en el acumulado gracias a su buena campaña en el Apertura 2025.

El encuentro está programado para las 11:00 a.m. en el Estadio Guillermo Slowing. Será un duelo vital para las aspiraciones de ambos equipos: Aurora por conseguir sus primeras unidades en casa, y Municipal por no perder terreno en la lucha por evitar el descenso en la tabla general.

Sigue el Minuto a Minuto del encuentro aquí: