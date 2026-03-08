EN VIVO | Aurora vs Xelajú MC por la jornada 12 del Torneo Clausura 2026

Aurora FC recibe este domingo a Xelajú MC en el estadio Guillermo Slowing en el marco de la jornada 12 del Torneo Clausura 2026, primer domingo de la segunda vuelta de la Liga Nacional de Guatemala. El partido abre la actividad dominical a las 11:00 de la mañana con dos equipos que llegan con objetivos distintos en la tabla.

Xelajú MC, dirigido por Roberto Hernández, llega como tercero en la clasificación con 18 puntos, a solo cuatro del líder Comunicaciones. Los Superchivos vienen de empatar 1-1 con Cobán Imperial en el cierre de la jornada 11 y buscarán mantener el paso en la segunda vuelta para no perder terreno en la pelea por los primeros lugares.

Aurora, por su parte, llega en la novena posición con 13 puntos bajo las órdenes de Saúl Phillips. Los aurinegros necesitan sumar de tres en tres para acercarse a la zona de clasificación, donde la diferencia con los primeros ocho es mínima y cualquier resultado puede mover varios lugares en la tabla.

Sigue el minuto a minuto de este partido a través de Prensa Libre aquí.