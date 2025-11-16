EN VIVO| Aurora vs. Xelajú por la jornada 20 del torneo Apertura 2025

Aurora y Xelajú MC abrirán la actividad dominical de la jornada 20 cuando se enfrenten este domingo 16 de noviembre a las 11:00 horas en el estadio Guillermo Slowing, en un duelo que puede marcar el cierre del torneo para ambos equipos.

El conjunto auriazul llega con la necesidad de sumar puntos que le permitan mantenerse en la pelea por los primeros puestos de clasificación. Xelajú, por su parte, atraviesa un tramo decisivo de la fase regular buscando su puesto en la fiesta grande.