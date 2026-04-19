EN VIVO | Cobán Imperial vs. Achuapa por la jornada 21 del Torneo Clausura 2026

Cobán Imperial y Achuapa se miden este domingo en la jornada 21 del Torneo Clausura 2026 en el Estadio José Ángel Rossi a las 3:00 PM en un partido que enfrenta a dos equipos en situaciones opuestas. Los Príncipes Azules necesitan sumar para alejarse de la zona de peligro en la tabla acumulada, mientras que los Cebolleros disputan uno de sus últimos partidos en la Liga Nacional tras confirmarse su descenso matemático.

Cobán Imperial llega en la séptima posición del Clausura con 29 puntos y arrastra una racha negativa de siete partidos sin ganar que los tiene con el peligrando en la tabla acumulada con 52 unidades. Los de Tato García necesitan una victoria que les permita respirar con mayor tranquilidad de cara a la última jornada del certamen.

Achuapa, por su parte, disputará uno su penúltimo partido en la Liga Nacional antes de regresar a la Primera División. Los Cebolleros llegan con 18 puntos en el Clausura y 43 en la tabla acumulada, con el descenso ya confirmado matemáticamente pero con la dignidad de pelear hasta el último minuto en la máxima categoría del fútbol guatemalteco.

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