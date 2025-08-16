EN VIVO| Cobán Imperial vs. Achuapa por la quinta jornada del torneo Apertura 2025

La jornada 5 del Torneo Apertura 2025 continúa este sábado con el enfrentamiento entre Cobán Imperial y Deportivo Achuapa, programado para las 15:00 horas en el estadio José Ángel Rossi. El duelo será el encargado de cerrar la actividad sabatina y promete emociones entre dos equipos que necesitan sumar puntos para escalar posiciones en la tabla.

Cobán, bajo la dirección del mexicano José Luis Trejo, todavía no logra consolidarse como local en lo que va del torneo. Los príncipes azules saben que hacerse fuertes en su estadio será clave para aspirar a pelear los puestos de clasificación y por ello la presión recae en obtener un resultado positivo ante su afición. Por su parte, Achuapa llega golpeado tras la derrota sufrida en casa frente a Aurora en la jornada pasada. El conjunto cebollero no logró imponer condiciones y cayó ante uno de los equipos recién ascendidos.