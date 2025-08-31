EN VIVO| Cobán Imperial vs. Antigua GFC por la séptima jornada del torneo Apertura 2025

Cobán Imperial recibe este domingo a Antigua GFC en el estadio José Ángel Rossi, en un duelo programado para las 15:00 horas que promete intensidad y protagonismo en la jornada 7 del torneo Apertura 2025. Los príncipes azules buscarán hacerse fuertes en casa frente a un rival que llega con la mira puesta en sumar puntos que lo mantengan en la parte alta de la clasificación.

El cuadro cobanero no ha tenido la regularidad esperada en las primeras fechas del campeonato, pero confía en que el respaldo de su afición en el José Ángel Rossi sea clave para volver a la senda del triunfo. Antigua, por su parte, llega con la obligación de ratificar el buen inicio de torneo que lo ha mantenido en la pelea por los primeros puestos