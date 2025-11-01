EN VIVO| Cobán Imperial vs. Aurora por la jornada 17 del torneo Apertura 2025

Cobán Imperial y Aurora le dan continuidad a la jornada 17 del Torneo Apertura 2025 este domingo a las 11:00 de la mañana en el estadio José Ángel Rossi. Este encuentro marcará el inicio de la recta final de la fase regular y será clave para ambos equipos en su búsqueda por puntos que les permitan mejorar su posición en la tabla general.

El equipo local, Cobán Imperial, llega a este compromiso con la necesidad de sumar unidades para mantenerse en la lucha por los primeros ocho lugares y asegurar un cupo en la fase de clasificación. Aurora, por su parte, busca continuar consolidando su regreso a la Liga Nacional tras su ascenso y seguir en los primeros puestos.