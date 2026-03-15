EN VIVO | Cobán Imperial vs. Comunicaciones por la jornada 13 del Torneo Clausura 2026

Cobán Imperial y Comunicaciones protagonizan este domingo el duelo más atractivo de la jornada 13 del Torneo Clausura 2026 en el estadio Verapaz a las 11:00 de la mañana. Los Príncipes Azules, dirigidos por Martín García, reciben al líder del torneo en un partido que puede redefinir la parte alta de la tabla.

Comunicaciones llega como líder del Clausura 2026 con 25 puntos, tres más que Cobán, que acumula 22 unidades en el segundo lugar. Los cremas de Marco Antonio Figueroa buscarán mantener la ventaja en la cima, mientras que los cobaneros saben que una victoria los acercaría al liderato en uno de los duelos directos más importantes de la segunda vuelta.

El partido llega en un momento clave del torneo. Cobán viene de empatar 2-2 ante Antigua en la jornada anterior, resultado que le supo a derrota. Comunicaciones, en cambio, goleó 4-0 a Achuapa y llega con la confianza intacta para defender el liderato en una cancha donde los Príncipes Azules son fuertes de local.

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