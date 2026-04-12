EN VIVO | Cobán Imperial vs. Guastatoya por jornada 19 del Torneo Clausura 2026

Cobán Imperial y Guastatoya se miden este domingo en la jornada 19 del Torneo Clausura 2026 en un partido que tiene implicaciones para ambos equipos en la tabla. Los Príncipes Azules reciben a los Pecho Amarillo con la necesidad de sumar puntos para no alejarse de la zona de clasificación en la recta final del certamen.

Cobán Imperial llega en la sexta posición del Clausura con 28 puntos, en una situación donde cada punto es vital para mantenerse en la pelea por los primeros lugares. Los de Tato García buscarán aprovechar su localía para acercarse a los equipos que están arriba en la tabla y seguir con opciones reales de clasificación.

Guastatoya, por su parte, marcha en la novena posición con 24 puntos y también necesita sumar para no complicarse en la tabla y poder meterse en la clasificación a falta de pocas jornadas. Los Pecho Amarillo llegan con la motivación de seguir alejándose de la zona de descenso en la tabla acumulada, donde cuentan con 46 puntos en el undécimo lugar.

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