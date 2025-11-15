Fútbol Nacional
EN VIVO| Cobán Imperial vs. Malacateco por la jornada 20 del torneo Apertura 2025
La jornada 20 del Torneo Apertura inicia este sábado 15 con el duelo entre Cobán Imperial y Malacateco en el estadio José Ángel Rossi, un partido que marca el arranque de un fin de semana clave.
Cobán Imperial y Malacateco se enfrentan por la jornada 20. (Foto: Prensa Libre)
El encuentro está programado para las 3 de la tarde y llega en un momento en el que cada punto comienza a tener un peso determinante. Tanto Cobán como Malacateco afrontan esta recta final con la necesidad de sumar para mantener vivas sus aspiraciones dentro del torneo.