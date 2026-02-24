EN VIVO | Cobán Imperial vs. Malacateco por la jornada 9 del Clausura 2026

Cobán Imperial intentará frenar su mala racha de tres partidos sin ganar cuando reciba este martes a Malacateco en el José Ángel Rossi, en el inicio de la jornada nueve del Clausura 2026.

Cobán Imperial vs. Malacateco. (Foto Prensa Libre).

La jornada nueve del Torneo Clausura 2026 arranca este martes 24 de febrero, cuando el cuadro de Cobán Imperial reciba en el estadio José Ángel Rossi al conjunto de Malacateco, en el inicio de la novena fecha del campeonato.

El cuadro de los Príncipes Azules llega a este compromiso con la intención de poner fin a una racha negativa de tres partidos sin ganar, en la cual ha sufrido dos derrotas y un empate.

Esta mala seguidilla le costó el liderato del certamen. Cabe destacar que el conjunto cobanero había iniciado el torneo con un rendimiento sólido, pero en sus últimas presentaciones los resultados no lo han acompañado. Como consecuencia, ahora ocupa la segunda posición con 14 puntos.

Por su parte, el conjunto de Malacateco, tras su último juego que terminó en empate 1-1 frente a Achuapa, se ubica en la séptima posición con 11 puntos. El encuentro está programado para las 15:00 horas.

