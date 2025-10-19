Fútbol Nacional
EN VIVO| Cobán Imperial vs. Marquense por la jornada 12 del torneo Apertura 2025
Cobán Imperial y Marquense se enfrentan en la jornada 15. (Foto: Prensa Libre)
La jornada 15 del Torneo Apertura 2025 continúa este domingo con un partido que promete emociones en el Estadio José Ángel Rossi, donde Cobán Imperial recibirá a Marquense a partir de las 15:00 horas. El duelo enfrenta a dos equipos con realidades distintas, pero con la obligación de sumar para no rezagarse en la clasificación.
Cobán Imperial llega con la misión de hacer valer su condición de local. El equipo de Alta Verapaz se ha mostrado sólido en casa, pero necesita convertir esa fortaleza en resultados que lo acerquen a los puestos de privilegio. Por su parte, Marquense atraviesa una temporada de altibajos, pero ha mostrado capacidad para complicar a rivales de peso.