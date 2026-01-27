Cobán Imperial será el encargado de abrir la tercera jornada del Torneo Clausura 2026, cuando reciba este martes al Deportivo Marquense en el estadio José Ángel Rossi de Alta Verapaz. El encuentro está programado para las 15:00 horas.

El equipo dirigido por el técnico uruguayo Martín García llega con paso perfecto tras dos jornadas, en las que logró imponerse con autoridad ante rivales de peso: goleó en casa al cuadro de Antigua GFC y venció como visitante a Comunicaciones. Con estos resultados, los Príncipes Azules lideran en solitario la tabla de posiciones y buscarán mantener su racha positiva con un tercer triunfo consecutivo.

Marquense, por su parte, arriba motivado tras obtener su primera victoria del torneo en la jornada anterior. Los Leones intentarán dar la sorpresa en una de las canchas más complicadas del campeonato y seguir sumando en su objetivo de alejarse de la zona de descenso.

El duelo promete intensidad y emociones, con dos equipos que han mostrado momentos positivos en este arranque de campeonato y que necesitan seguir sumando para consolidar sus aspiraciones. Sigue el Minuto a Minuto del encuentro aquí: