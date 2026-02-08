EN VIVO | Cobán Imperial vs. Mictlán por la jornada 5 del torneo Clausura 2026

Cobán Imperial recibirá este domingo a las 3:00 p.m. a Mictlán en el estadio José Ángel Rossi por la jornada 5 del Torneo Clausura 2026. Los príncipes azules buscarán seguir sumando en el torneo donde hasta ahora no han perdido y se mantienen invictos con tres victorias y un empate.

El conjunto altaverapacense lidera la tabla del Clausura con 10 puntos y buscará ampliar su ventaja sobre sus perseguidores. Para los cobaneros estos puntos son importantes porque también necesitan seguirse alejando de las últimas posiciones en la tabla acumulada, donde cada unidad cuenta en la lucha por la permanencia.

Mictlán llega necesitado tras la victoria de Comunicaciones ayer. Los toros pasaron a ocupar la posición 11 de la tabla acumulada, entrando en las posiciones de descenso, por lo que buscan urgentemente sumar de a tres en su visita a Cobán Imperial para salir de la zona de peligro.

Sigue el minuto a minuto de este encuentro aquí: