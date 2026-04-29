EN VIVO | Cobán Imperial vs. Mixco: partido de ida de cuartos del Clausura 2026

Cobán Imperial y Mixco abren la jornada de cuartos de final este miércoles a las 3:00 PM en el Estadio José Ángel Rossi. Los Príncipes Azules cerraron la fase regular en la sexta posición con 32 puntos y reciben en casa el partido de ida, mientras que Mixco llega como el segundo equipo de la tabla con 36 puntos y como uno de los favoritos para llegar lejos en la liguilla del Clausura 2026.

Cobán llega a esta liguilla después de un torneo marcado por altibajos, con la motivación de haber asegurado su permanencia en la última jornada y con la ventaja de jugar en el José Ángel Rossi ante su afición. Los Príncipes Azules buscarán aprovechar su condición de local para sacar un resultado positivo que les dé opciones en el partido de vuelta.

Mixco llega a esta eliminatoria con la confianza de haber sido uno de los equipos más regulares del Clausura 2026 y con Nicolás Martínez como máximo goleador del torneo con 15 tantos. Los Chicharroneros de Fabricio Benítez buscarán sacar un buen resultado del Rossi para llegar con ventaja al partido de vuelta del sábado 2 de mayo a las 3:00 PM en el Estadio Santo Domingo de Guzmán.

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