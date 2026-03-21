EN VIVO | Cobán Imperial vs. Mixco por la jornada 15 del Torneo Clausura 2026

Cobán Imperial y Mixco abren este sábado la jornada 15 del Torneo Clausura 2026 en un duelo entre dos de los equipos más sólidos del torneo. Los Príncipes Azules, dirigidos por Martín García, reciben a los Chicharroneros de Fabricio Benítez en un partido que promete ser uno de los más atractivos de la fecha.

Cobán llega al compromiso en el primer lugar del Clausura 2026 con 25 puntos, igualado con Comunicaciones pero con mejor diferencia de goles. Los cobaneros buscarán mantener el liderato ante un Mixco que llega en la cuarta posición con 22 puntos y que viene de encadenar tres victorias consecutivas en el torneo.

Mixco, por su parte, llega como uno de los equipos más en forma de la segunda vuelta. Los Chicharroneros saben que una victoria en este duelo directo los acercaría a los primeros lugares de la tabla y les daría un impulso importante en su pelea por clasificar a la liguilla del Clausura 2026.

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