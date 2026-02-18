EN VIVO | Cobán Imperial vs. Municipal por la jornada 7 del Clausura 2026, duelo por el liderato

La séptima jornada del Torneo Clausura 2026 continúa este miércoles en el estadio José Ángel Rossi, donde el líder del certamen, Cobán Imperial, recibirá al conjunto de Municipal, que actualmente marcha en la tercera posición del campeonato. Una victoria en tierras cobaneras permitiría a los rojos saltar al primer lugar del torneo.

Por su parte, el cuadro de los Príncipes Azules llega a este encuentro con el objetivo de volver a la senda del triunfo, tras perder el invicto en la jornada anterior frente al conjunto de Aurora. Ahora, el equipo dirigido por Marin García buscará mantener su buen arranque de torneo, y una victoria lo consolidaría en lo más alto de la tabla.

Mientras tanto, los dirigidos por Mario Acevedo, que vienen de un empate en casa, buscarán sumar tres puntos como visitantes. El duelo de la jornada 7 está programado para las 15.00 horas, donde rojos y cobaneros buscarán el triunfo desde el inicio.