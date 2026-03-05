EN VIVO | Cobán Imperial vs. Xelajú MC por la jornada 11 del Torneo Clausura 2026

La jornada 11 continúa esta tarde a las 15.00 horas en el estadio José Ángel Rossi, cuando Cobán Imperial reciba a Xelajú MC en el duelo estelar de la fecha entre superchivos y príncipes azules.

Se espera un encuentro cargado de emociones y de alto voltaje, con dos equipos importantes del futbol guatemalteco en un partido que promete intensidad durante los 90 minutos.

El equipo dirigido por Martín García ha tenido un buen inicio de torneo y buscará una victoria frente a los chivos, dirigidos por Roberto Hernández, para volver a tomar el liderato del certamen. Mientras tanto, el conjunto visitante buscará tres puntos que le permitan acercarse a la cima.

De momento, los cobaneros ocupan el segundo lugar con 20 puntos, mientras que los chivos están en la cuarta posición con 17 unidades.