EN VIVO: En el segundo tiempo, Cobán Imperial y Achuapa buscan destrabar el empate 1-1

Las estadísticas del encuentro entre Cobán Imperial y Achuapa del Clausura:
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Tarjetas Amarillas:
Cobán Imperial (0)
VS
Achuapa (1)
Así llegan Cobán Imperial y Achuapa
Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.
Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Clausura
Cobán Imperial sufrió un duro golpe al caer 0 a 2 en la ultima jornada ante Malacateco. En los duelos previos, en 3 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 4 goles y ha marcado 1 a sus contrincantes.
Últimos resultados de Achuapa en partidos del Clausura
Achuapa viene de perder contra Xelajú por 0 a 3. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 3 oportunidades y ganó 1. Marcó 3 goles y recibieron 9.
El local se ubica en el séptimo puesto con 29 puntos (7 PG – 8 PE – 5 PP), mientras que el visitante tiene 18 unidades y se coloca en décimo segundo lugar de la tabla (5 PG – 3 PE – 12 PP).
El árbitro Julio Luna fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.
Formación de Cobán Imperial hoy
El estratega Martín García apostó por una formación 4-3-3 con Tomás Casas bajo los tres palos; Luis De León, Marcos Acosta, Eduardo Soto y Carlos Flores en la zaga; Byron Leal, Ángel Cabrera y Bryan Lemus en el medio; y Oscar Mejía, Janderson Pereira y Uri Amaral como atacantes.
Formación de Achuapa hoy
Por su parte, el entrenador Álvaro García planteó un esquema táctico 4-5-1 con Luis Fernando Ruiz en la portería; Dayron Suazo, Carlos Castrillo, Carlos Santos, Yeison Carabali en la línea defensiva; Randall Corado, Didier Acosta, Denilson Bol, Isaías de León y Alexis Matta en el mediocampo; y Erick Sánchez en la delantera.