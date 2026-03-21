EN VIVO: Mixco empató el partido ante Cobán Imperial

Mixco llegó a igualar ante Cobán I., en el minuto 55, con gol de Esteban Garcia. En el Estadio Verapaz Jose Angel Rossi, el marcador queda 1-1 y Luis De León fue quien convirtió para el equipo local.

Las estadísticas del encuentro entre Cobán Imperial y Mixco del Clausura:



Tarjetas Amarillas:

Cobán Imperial (2)

VS

Mixco (1)

(2) VS (1) Tarjetas Rojas:

Cobán Imperial (0)

VS

Mixco (2)

Así llegan Cobán Imperial y Mixco

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Clausura

Cobán Imperial recibió un duro golpe y cayó 1 a 3 ante su rival Marquense. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados y 2 empatados. Ha recibido 6 goles y registró 7 a favor.

Últimos resultados de Mixco en partidos del Clausura

Mixco llega triunfante luego de ver caer a Achuapa con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 3 y 1 empató . Pudo festejar 6 goles y sus rivales han podido vencer su arco 2 veces.

El local se ubica puntero con 25 puntos (7 PG – 4 PE – 3 PP), mientras que el visitante tiene 22 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (6 PG – 4 PE – 4 PP).

El juez seleccionado para el partido en el Estadio Verapaz Jose Angel Rossi fue Stib Morales Ordóñez.

Formación de Cobán Imperial hoy

Martín García propuso una alineación 4-5-1 con Tomás Casas en el arco; Luis De León, Carlos Flores, Marcos Acosta y Eduardo Soto como defensores; Marco Rivas, Ángel Cabrera, Bryan Lemus, Janderson Pereira y Steven Paredes como centrocampistas; y Uri Amaral como delantero.

Formación de Mixco hoy

Por su parte, Fabricio Benítez se decidió por un esquema 4-5-1, con Kevin Moscoso defendiendo el arco; Diego Marroquín, Manuel Moreno, Nixson Flores, Jeshua Urizar como zagueros; Christian Ojeda, Óscar González, Edilson Reyes, Esteban Garcia y Jefrey Segura en el centro del campo; y con Nicolás Martínez como atacante.