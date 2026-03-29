EN VIVO: Aurora FC vence a Achuapa por 1 a 0

Los dueños de casa ganan 1 a 0 a la visita con gol de Alex Díaz al minuto 84.

Las estadísticas del encuentro entre Aurora FC y Achuapa del Clausura:



Tarjetas Amarillas:

Aurora FC (1)

VS

Achuapa (2)

Así llegan Aurora FC y Achuapa

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 1 en el partido anterior.

Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Clausura

Aurora FC igualó 1-1 frente a Malacateco. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 3 derrotas y 1 empate. Le convirtieron 8 goles y registró solo 2 a favor.

Últimos resultados de Achuapa en partidos del Clausura

Achuapa perdió ante Mictlán por 0 a 2. Tendrá que sacar puntos como sea ya que también viene de caer en los cuatro últimos juegos. En ellos, sus rivales han vencido su valla en 10 oportunidades y sumó 1 gol a favor.

El dueño de casa se encuentra en el décimo primer puesto y tiene 15 puntos (3 PG – 6 PE – 6 PP), mientras que la visita sumó 15 unidades y está en el décimo lugar en el torneo (4 PG – 3 PE – 8 PP).

Mario Escobar Toca fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Municipal Guillermo Slowing.

Formación de Aurora FC hoy

El entrenador Saúl Phillip salió a la cancha con una formación 4-3-3 con Liborio Sánchez en la portería; Carlos Monterroso, Luis Cardona, Jairo Soriano y Alex Díaz en la línea defensiva; Jorge Ticurú, Allan García y Daniel Baján en el mediocampo; y Lenin González, Paulo Motta y Nicolas Lovato en el ataque.

Formación de Achuapa hoy

Por su parte, Álvaro García paró en el campo una estrategia 5-4-1 con Ederson Cabezas en el arco; Mathius Gaitán, Anthony Martir, Carlos Castrillo, Dayron Suazo, Randall Corado como defensa; Denilson Bol, Edgar Macal, Yeison Carabali y Kevin Núñez en la mitad; y con Jomal Williams en la delantera.