EN VIVO: Primer tiempo finalizado: Cobán Imperial se impone 1-0 sobre Aurora FC

Llega el entretiempo en el estadio Municipal Guillermo Slowing. Cobán I. se impone ante Aurora FC por 1 a 0. El gol de Selvin Tení (11′ 1T) le dan el triunfo al equipo visitante.

Las estadísticas del encuentro entre Aurora FC y Cobán Imperial del Apertura:



Tarjetas Amarillas:

Aurora FC (2)

VS

Cobán Imperial (1)

Así llegan Aurora FC y Cobán Imperial

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 2 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Apertura

Aurora FC venció por 3-2 a Antigua GFC. Después de caer en 1 oportunidad, empatar 1 cotejo y ganar 2, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 6 goles y ha podido vencer el arco rival 8 veces.

Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Apertura

Cobán Imperial igualó 2-2 ante Achuapa en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria y derrotas: 1 y 3 respectivamente. En ellos, tuvo 3 goles a favor y le han convertido 5 en contra.

El dueño de casa se encuentra en el cuarto puesto y tiene 10 puntos (3 PG – 1 PE – 1 PP), mientras que la visita sumó 4 unidades y está en el décimo primer lugar en el torneo (1 PG – 1 PE – 3 PP).

Cristopher Corado fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Municipal Guillermo Slowing.

Formación de Aurora FC hoy

El entrenador Saúl Phillip salió a la cancha con una formación 4-5-1 con Liborio Sánchez en la portería; Jafet Soriano, José Manuel Lemus, Carlos Monterroso y Klisman García en la línea defensiva; Allan García, Daniel Baján, José Luis Vivas, Alejandro Galindo y Nicolas Lovato en el mediocampo; y Andres Echeverria en el ataque.

Formación de Cobán Imperial hoy

Por su parte, paró en el campo una estrategia 4-5-1 con Víctor Ayala en el arco; Eduardo Soto, Thales Moreira, Carlos Alberto Winter, Luis De León como defensa; Selvin Tení, Byron Leal, Yeltsin Álvarez, Janderson Pereira y Anthony López en la mitad; y con Matías Rotondi en la delantera.