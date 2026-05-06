EN VIVO: Municipal gana por 1 a 0 a Mixco

El conjunto visitante abrió el marcador con un gol de Rodrigo Saravia al minuto 51 y, de esta manera, se impone al conjunto local.

Las estadísticas del encuentro entre Mixco y Municipal del Clausura:



Tarjetas Amarillas:

Mixco (0)

VS

Municipal (1)

Hoy se enfrentan Mixco y Municipal por la llave 1 del Clausura. El encuentro tendrá lugar a las 15:00 horas en Municipal de Mixco.

Ambos equipos buscarán quedar bien posicionados para llegar a la vuelta con mejores chances de ser finalista. La revancha entre Mixco y Municipal será el próximo sábado 9 de mayo.

Sergio Reyna Möller fue el árbitro que dirigió el partido en Municipal de Mixco.

Formación de Mixco hoy

El entrenador Fabricio Benítez salió a la cancha con una formación 4-4-2 con Kevin Moscoso en la portería; Manuel Moreno, Nixson Flores, Facundo González y Jeshua Urizar en la línea defensiva; Kener Lemus, Christian Ojeda, Yonathan Pozuelos y José Bolaños en el mediocampo; y Eliser Quiñones y Nicolás Martínez en el ataque.

Formación de Municipal hoy

Por su parte, Mario Acevedo paró en el campo una estrategia 4-4-2 con Braulio Linares en el arco; César Calderón, José Mena, Nicolás Samayoa, José Morales como defensa; Yunior Pérez, Rodrigo Saravia, Erik López y John Méndez en la mitad; y con Jefry Bantes y Rudy Muñoz en la delantera.