EN VIVO: Mictlán empata el juego 1 a 1 ante Comunicaciones

El duelo entre Mictlán y Comunicaciones ahora está 1 a 1. El local logró igualar al minuto 66 con gol de Kendel Herrarte.

Las estadísticas del encuentro entre Mictlán y Comunicaciones del Clausura:



Tarjetas Amarillas:

Mictlán (1)

VS

Comunicaciones (1)

Así llegan Mictlán y Comunicaciones

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Mictlán en partidos del Clausura

Mictlán cayó 2 a 8 ante Antigua GFC en el Estadio Pensativo. Ha ganado 3 de sus últimos cinco partidos y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 7 goles a sus oponentes y le han marcado 11 en su portería .

Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Clausura

Comunicaciones llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Mixco.

El local está en el octavo puesto con 24 puntos (7 PG – 3 PE – 7 PP), mientras que el visitante llegó a 28 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo (9 PG – 1 PE – 7 PP).

El partido en el Estadio La Asunción fue dirigido por el árbitro Walter López Castellanos.

Formación de Mictlán hoy

Gabriel Álvarez presentó una alineación 4-4-2 con John Faust en la portería; Jonas Herrarte, Renny Folleco, Richard Monges y William Ramírez en la línea defensiva; Osman Salguero, Brandon Rivas, Guillermo Chavasco y Kendel Herrarte en el mediocampo; y William Fajardo y Sebastián Colón en la delantera.

Formación de Comunicaciones hoy

Por su parte, el entrenador Marco Figueroa ha decidido parar un esquema 4-3-3, con el arquero Fredy Pérez; Wilson Pineda, José Pinto, Ernesto Monreal, Erick González como defensores; Andy Contreras, Karel Espino y Marco Domínguez como centrocampistas; y Dairon Reyes, Omar Duarte y Andersson Ortiz como delanteros.