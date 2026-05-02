EN VIVO: Comunicaciones vence 2 a 0 a Antigua GFC

En el estadio Doroteo Guamuch Flores, el conjunto local supera por dos goles a Antigua GFC, con las anotaciones de Agustín Vuletich (3′ 1T) y Dairon Reyes (16′ 2T).

Las estadísticas del encuentro entre Comunicaciones y Antigua GFC del Clausura:



Tarjetas Amarillas:

Comunicaciones (3)

VS

Antigua GFC (3)

Antigua GFC, que ganó en la ida, y Comunicaciones definirán hoy al equipo que clasifique a la próxima etapa del Clausura. El juego corresponde a la llave 2 y está programado para las 18:00 horas en el estadio Doroteo Guamuch Flores.

Mario Escobar Toca fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Doroteo Guamuch Flores.

Formación de Comunicaciones hoy

Marco Figueroa eligió una alineación 4-4-2 con Fredy Pérez en el arco; Elsar Martín, Emerson Raymundo, José Pinto y Ernesto Monreal en defensa; Stheven Robles, Karel Espino, Dairon Reyes y Lynner García en el medio; y Omar Duarte y Agustín Vuletich en la delantera.

Formación de Antigua GFC hoy

Por su parte, Mauricio Tapia presentó un esquema táctico 4-3-3 con el portero Luis Morán; Juan Carbonell, Alexander Robinson, José Ardón, Enzo Fernández en el muro defensivo; Óscar Castellanos, José Rosales y Enrique Camargo en el centro del campo; y Oscar Santis, Agustín Maziero y Andris Herrera como delanteros.