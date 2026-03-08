EN VIVO | Comunicaciones vs. Achuapa por la jornada 12 del Torneo Clausura 2026

Comunicaciones cierra este domingo la jornada 12 del Torneo Clausura 2026 recibiendo a Achuapa a las 8:00 de la noche en un partido donde los cremas de Marco Antonio Figueroa buscarán defender el liderato que consiguieron tras vencer a Malacateco 3-2 en la jornada anterior. Los albos llegan como el equipo más en forma del torneo con 22 puntos en la cima de la tabla.

Comunicaciones viene de una racha positiva en la que sumó nueve puntos ante Municipal, Guastatoya y Malacateco, resultados que los colocaron en la cima del Clausura 2026. Los cremas llegan con la confianza intacta y con el respaldo de su afición para mantener la ventaja sobre Cobán Imperial, segundo con 21 unidades.

Achuapa, dirigido por Rafael Loredo, llega en la quinta posición con 15 puntos y con la motivación de dar el golpe de visita ante el líder. Los Cebolleros saben que una victoria en el estadio de Comunicaciones los acercaría a los puestos de la parte alta y los metería de lleno en la pelea por los primeros cuatro lugares del torneo.

Sigue el minuto a minuto de este partido a través de Prensa Libre aquí: