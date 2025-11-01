EN VIVO| Comunicaciones vs. Achuapa por la jornada 17 del torneo Apertura 2025

La jornada 17 del Torneo Apertura 2025 continúa esta tarde con un partido clave en el Estadio Cementos Progreso, donde Comunicaciones enfrentará a Deportivo Achuapa a partir de las 17:00 horas.

Comunicaciones recibe a la Achuapa. (Foto: Prensa Libre)

La jornada 17 del Torneo Apertura 2025 continúa esta tarde con un partido clave en el Estadio Cementos Progreso, donde Comunicaciones enfrentará a Deportivo Achuapa a partir de las 17:00 horas. El duelo promete intensidad y emoción, con ambos equipos necesitados de puntos en la recta final del campeonato.

Los albos, dirigidos ahora por Iván Franco Sopegno, buscarán sumar su primer triunfo bajo su nueva dirección técnica, tras una etapa de adaptación en la que el equipo aún no ha encontrado la regularidad esperada. La afición crema espera que este sea el punto de partida para una remontada en la tabla que les permita soñar con la clasificación a la fase final.

