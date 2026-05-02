EN VIVO | Comunicaciones vs. Antigua GFC: partido de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026

Comunicaciones y Antigua GFC se miden este sábado a las 6:00 PM en el Estadio Cementos Progreso en el partido de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026, en uno de los duelos más atractivos de la liguilla.

Los Cremas de Marco Antonio Figueroa necesitan ganar por diferencia de un gol así empatar la serie para avanzar directamente a las semifinales, tras caer 3-2 en el partido de ida en el Estadio Pensativo. Antigua GFC, por su parte, llega con ventaja mínima en busca de sellar el boleto a las semifinales.

El partido de ida en el Pensativo fue uno de los más intensos de la liguilla, con Antigua dominando con goles de Maziero, Santis y Castellanos para el 3-0, antes de que los Cremas reaccionaran con tantos de Karel Espino y Agustín Vuletich para el 3-2 final.

Para Comunicaciones, el partido de vuelta en el Cementos Progreso representa la oportunidad de remontar ante su afición en lo que sería una clasificación emotiva para los albos. Antigua GFC, bicampeón defensor del título, buscará repetir la solidez del partido de ida para avanzar a las semifinales.

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