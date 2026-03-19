EN VIVO | Comunicaciones vs. Antigua GFC por la jornada 14 del Torneo Clausura 2026

Comunicaciones recibe esta noche, a partir de las 18.00 horas, en el estadio Cementos Progreso, a Antigua GFC, en el partido estelar de la jornada 14 del Torneo Clausura del fútbol nacional.

El conjunto crema llega a este compromiso con la oportunidad de recuperar el liderato del certamen, luego de haberlo perdido el fin de semana pasado ante Cobán Imperial. Sin embargo, tras la reciente derrota de los Príncipes Azules ante Marquense, los albos tienen en sus manos la posibilidad de volver a la cima de la tabla. Además, Comunicaciones buscará sumar tres puntos para tomar distancia de la zona comprometida de la clasificación y consolidarse como uno de los protagonistas del torneo.

Por su parte, Antigua GFC no ha tenido el mejor torneo, el equipo colonial viene de rescatar un empate en su último compromiso contra Xelajú MC, resultado que lo mantiene, de momento, en la novena posición, fuera de la zona de clasificación a la fase final. Por ello, los aguacateros llegan con la obligación de puntuar y enderezar su camino en el Clausura.

El encuentro promete ser de pronóstico reservado, con dos equipos que saltarán al campo con la necesidad de ganar, cada uno con objetivos claros dentro del certamen nacional, lo que garantiza un duelo intenso y atractivo para la afición.