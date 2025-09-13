EN VIVO| Comunicaciones vs. Antigua GFC por la novena jornada del torneo Apertura 2025

EN VIVO| Comunicaciones vs. Antigua GFC por la novena jornada del torneo Apertura 2025

La jornada 9 del Torneo Apertura 2025 continúa este sábado con un duelo atractivo en el Estadio Cementos Progreso. Comunicaciones se medirá ante Antigua GFC a partir de las 17:00 horas.

Comunicaciones recibe a la Antigua GFC en el Cementos Progreso. (Foto: Prensa Libre)

La jornada 9 del Torneo Apertura 2025 continúa este sábado con un duelo atractivo en el Estadio Cementos Progreso. Comunicaciones se medirá ante Antigua GFC a partir de las 17:00 horas, en un partido que enfrenta a dos equipos con aspiraciones de estar en la parte alta de la tabla.

Los albos llegan a este compromiso con la obligación de hacerse fuertes en casa, luego de un arranque de campeonato irregular al mando de Roberto Hernández, por su parte, Antigua GFC, el actual campeón busca sumar puntos de visita.

Miguel Linares

Antigua GFC Apertura 2025 Comunicaciones Futbol nacional 
