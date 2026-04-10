EN VIVO | Comunicaciones vs. Aurora por la jornada 19 del torneo Clausura 2026

La jornada 19 del Torneo Clausura del 2026 arranca este viernes con el encuentro entre Comunicaciones y Aurora, que se disputará en el estadio Cementos Progreso.

El cuadro albo llega en busca de tres puntos para seguir en la pelea por los primeros puestos y, al mismo tiempo, alejarse de la zona de descenso, que se mantiene al rojo vivo. A pesar de su historia, el equipo crema aún está en riesgo, por lo que intentará sumar en casa. El encuentro está programado para las 20.00 horas.

Por su parte, el cuadro aurinegro buscará sumar en un torneo en el que no ha tenido buenos resultados y donde se ubica en la décima posición de la clasificación.

El partido será clave en sus aspiraciones de clasificar a la liguilla, ya que una derrota podría complicar sus opciones. Por ello, Aurora intentará puntuar como visitante y mejorar su panorama en el campeonato.