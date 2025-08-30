EN VIVO| Comunicaciones vs. Aurora por la séptima jornada del torneo Apertura 2025

Comunicaciones y Aurora vuelvan a encontrarse en el histórico Derby Capitalino. El partido está programado para las 17:00 horas en el estadio Cementos Progreso, escenario que espera un gran ambiente en las gradas con la expectativa de un duelo que regresa después de casi dos décadas de ausencia en Liga Nacional.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras en la máxima categoría fue el 16 de abril de 2005, cuando Comunicaciones venció 1-3 a los aurinegros en el estadio El Ejército.