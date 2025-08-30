EN VIVO| Comunicaciones vs. Aurora por la séptima jornada del torneo Apertura 2025

Fútbol Nacional

EN VIVO| Comunicaciones vs. Aurora por la séptima jornada del torneo Apertura 2025

Comunicaciones y Aurora vuelvan a encontrarse en el histórico Derby Capitalino. El partido está programado para las 17:00 horas en el estadio Cementos Progreso.

Comunicaciones y Aurora reviven el derbi de la capital después de 20 años. (Foto: Prensa Libre)

Comunicaciones y Aurora vuelvan a encontrarse en el histórico Derby Capitalino. El partido está programado para las 17:00 horas en el estadio Cementos Progreso, escenario que espera un gran ambiente en las gradas con la expectativa de un duelo que regresa después de casi dos décadas de ausencia en Liga Nacional.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras en la máxima categoría fue el 16 de abril de 2005, cuando Comunicaciones venció 1-3 a los aurinegros en el estadio El Ejército.

ESCRITO POR:

Miguel Linares

ARCHIVADO EN:

Apertura 2025 Aurora Comunicaciones Datafactory Deportes Futbol nacional 
