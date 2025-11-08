EN VIVO| Comunicaciones vs. Cobán Imperial por la jornada 19 del torneo Apertura 2025

Fútbol Nacional

EN VIVO| Comunicaciones vs. Cobán Imperial por la jornada 19 del torneo Apertura 2025

La tarde de este sábado promete emociones en la capital, cuando Comunicaciones reciba a Cobán Imperial a las 17:00 horas en el estadio Cementos Progreso.

|

time-clock

La tarde de este sábado promete emociones en la capital, cuando Comunicaciones reciba a Cobán Imperial a las 17:00 horas en el estadio Cementos Progreso, en un duelo correspondiente a la jornada 19 del Torneo Apertura 2025. Los cremas llegan con la urgencia de sumar tres puntos que los acerquen a salir del último lugar de la tabla general.

El conjunto albo atraviesa uno de los momentos más complicados de los últimos torneos, con resultados que no han acompañado su propuesta de juego. Sin embargo, el plantel capitalino confía en que el apoyo de su afición y el peso de su historia sean factores determinantes para cambiar el rumbo.

ESCRITO POR:

Miguel Linares

Lee más artículos de Miguel Linares

ARCHIVADO EN:

Apertura 2025 Cobán Imperial Comunicaciones Datafactory Deportes Futbol nacional 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS