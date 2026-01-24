EN VIVO | Comunicaciones vs. Cobán Imperial por la jornada 2 del torneo Clausura 2026

Comunicaciones FC buscará este domingo su segunda victoria consecutiva en el Torneo Clausura 2026 cuando reciba a Cobán Imperial en el Estadio Cementos Progreso por la jornada 2 del certamen nacional.

El conjunto crema llega motivado tras vencer a Deportivo Achuapa en su debut bajo las órdenes del técnico chileno Marco Antonio "el Fantasma" Figueroa. Los albos necesitan seguir sumando de a tres para alejarse rápidamente de la zona de descenso donde se ubicaron tras el desastroso Apertura 2025.

Por su parte, Cobán Imperial llega enrachado después de golear 5-1 al vigente bicampeón Antigua GFC en la primera jornada. Los príncipes azules demostraron un gran nivel ofensivo y buscarán dar el golpe en la capital para mantenerse en lo más alto de la tabla del torneo.

El encuentro está programado para las 18:00 en el Estadio Cementos Progreso. Será un duelo vital para las aspiraciones de ambos equipos: Comunicaciones por salir del fondo de la tabla acumulada, y Cobán por demostrar que es candidato serio al título del Clausura 2026.

Sigue el minuto a minuto del encuentro entre Comunicaciones y Cobán Imperial aquí: