Fútbol Nacional
EN VIVO | Comunicaciones vs. Cobán Imperial por la jornada 2 del torneo Clausura 2026
Los cremas reciben a los príncipes azules en el Estadio Cementos Progreso buscando su segunda victoria consecutiva. Cobán llega motivado tras golear 5-1 al bicampeón Antigua GFC. Ambos equipos pelearán por mantenerse en lo más alto de la tabla.
(Foto Prensa Libre).
Comunicaciones FC buscará este domingo su segunda victoria consecutiva en el Torneo Clausura 2026 cuando reciba a Cobán Imperial en el Estadio Cementos Progreso por la jornada 2 del certamen nacional.
El conjunto crema llega motivado tras vencer a Deportivo Achuapa en su debut bajo las órdenes del técnico chileno Marco Antonio "el Fantasma" Figueroa. Los albos necesitan seguir sumando de a tres para alejarse rápidamente de la zona de descenso donde se ubicaron tras el desastroso Apertura 2025.
Por su parte, Cobán Imperial llega enrachado después de golear 5-1 al vigente bicampeón Antigua GFC en la primera jornada. Los príncipes azules demostraron un gran nivel ofensivo y buscarán dar el golpe en la capital para mantenerse en lo más alto de la tabla del torneo.
El encuentro está programado para las 18:00 en el Estadio Cementos Progreso. Será un duelo vital para las aspiraciones de ambos equipos: Comunicaciones por salir del fondo de la tabla acumulada, y Cobán por demostrar que es candidato serio al título del Clausura 2026.
Sigue el minuto a minuto del encuentro entre Comunicaciones y Cobán Imperial aquí: