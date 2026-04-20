EN VIVO: Comunicaciones vs. Guastatoya por la jornada 21 del Torneo Clausura 2026

Comunicaciones recibe esta noche, a partir de las 19.00 horas, en el estadio Cementos Progreso, al conjunto de Guastatoya, en el partido que cerrará la jornada 21 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional.

El encuentro está cargado de tensión, ya que ambos equipos se juegan más que tres puntos en su lucha directa por evitar el descenso, lo que convierte el duelo en un auténtico choque de “vida o muerte” para ambas instituciones.

El conjunto albo llega a este compromiso en la octava posición de la tabla acumulada, con 52 puntos, mientras que su rival, el cuadro pecho amarillo, ocupa la novena casilla, con 50 unidades.

La cercanía en la clasificación hace que una victoria represente un respiro importante en la pelea por la permanencia, mientras que una derrota complicaría las aspiraciones de cualquiera de los dos en la recta final del campeonato. Se espera un partido intenso, disputado y con alta presión desde el inicio.