EN VIVO | Comunicaciones vs. Malacateco por la jornada 11 del Torneo Clausura 2026

Fútbol Nacional

EN VIVO | Comunicaciones vs. Malacateco por la jornada 11 del Torneo Clausura 2026

Comunicaciones buscará asumir provisionalmente el liderato del Clausura esta noche cuando reciba a Malacateco en el Cementos Progreso.

Herberth Marroquín

|

time-clock

Comunicaciones vs Malacateco.(Foto Prensa Libre).

Comunicaciones vs Malacateco.(Foto Prensa Libre).

Comunicaciones abre esta noche la jornada 11 del Torneo Clausura en el estadio Cementos Progreso, donde recibirá a Malacateco. El conjunto crema buscará una victoria que le permita colocarse, de manera provisional, en el liderato del campeonato.

El equipo albo llega a este compromiso tras sumar dos triunfos consecutivos, resultados que le han permitido escalar hasta la segunda posición de la tabla y, además, tomar distancia en la tabla acumulada, en la cual actualmente se ubica en el noveno lugar con 39 puntos.

Por su parte, Malacateco se presenta en la capital ocupando la octava posición del certamen y con la intención de dar la sorpresa como visitante. El encuentro está programado para iniciar a las 20.00 horas.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Herberth Marroquín

Lee más artículos de Herberth Marroquín

ARCHIVADO EN:

Comunicaciones CF Futbol nacional Liga Nacional Malacateco Torneo Clausura 2026 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS