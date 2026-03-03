EN VIVO | Comunicaciones vs. Malacateco por la jornada 11 del Torneo Clausura 2026

Comunicaciones abre esta noche la jornada 11 del Torneo Clausura en el estadio Cementos Progreso, donde recibirá a Malacateco. El conjunto crema buscará una victoria que le permita colocarse, de manera provisional, en el liderato del campeonato.

El equipo albo llega a este compromiso tras sumar dos triunfos consecutivos, resultados que le han permitido escalar hasta la segunda posición de la tabla y, además, tomar distancia en la tabla acumulada, en la cual actualmente se ubica en el noveno lugar con 39 puntos.

Por su parte, Malacateco se presenta en la capital ocupando la octava posición del certamen y con la intención de dar la sorpresa como visitante. El encuentro está programado para iniciar a las 20.00 horas.